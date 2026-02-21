Rigenerazione urbana Home Gallery dopo il Forum | I diritti edificatori non si toccano

Home Gallery ha deciso di difendere i diritti edificatori dopo il Forum sulla rigenerazione urbana, in risposta alle proposte di modifiche normative. La decisione nasce dall’ampio coinvolgimento dei cittadini, che hanno espresso preoccupazione per eventuali restrizioni. L’associazione sottolinea che le norme attuali devono rimanere inalterate per garantire sviluppo e sostenibilità. La discussione si concentra ora sulla tutela delle possibilità di crescita urbana in modo equilibrato.

L'associazione: «Rilanciare i centri storici attraverso la valorizzazione delle botteghe artigiane e del commercio locale» «Il dibattito sul nuovo Pug - riferisce l'associazione in una nota - ha evidenziato una posizione chiara: i diritti edificatori devono essere confermati. Pur nel rispetto delle sensibilità ambientaliste espresse da Legambiente, la proposta di eliminarli non ha trovato consenso tra i partecipanti, che hanno ribadito la necessità di mantenere uno strumento fondamentale per la rigenerazione urbana e per la gestione sostenibile del territorio. I diritti edificatori non rappresentano nuova espansione indiscriminata, ma consentono al Comune di programmare interventi, reperire risorse e trasformare le aree verdi in spazi realmente vivibili, con alberature e attrezzature utili a contrastare il surriscaldamento urbano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Cascina si rifà il look: avviata la rigenerazione urbana e commerciale del centroIl Comune di Cascina ha avviato un intervento di riqualificazione nel cuore della città, con l’obiettivo di rinnovare le aree commerciali e pubbliche.

Chianciano si trasforma: "Imprenditori edili pronti alla rigenerazione urbana"Chianciano si prepara a cambiare volto.

