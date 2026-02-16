Cascina si rifà il look | avviata la rigenerazione urbana e commerciale del centro

Il Comune di Cascina ha avviato un intervento di riqualificazione nel cuore della città, con l’obiettivo di rinnovare le aree commerciali e pubbliche. La decisione nasce dalla necessità di attirare più negozi e migliorare gli spazi per i cittadini, soprattutto nelle vie principali. Nei prossimi mesi, i lavori interesseranno diverse strade, con l’obiettivo di rendere il centro più vivibile e attraente per residenti e visitatori.

Cascina (PI), 16 febbraio 2026 – Prende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico "Spazi Cascina. Associazioni al Centro". L'iniziativa prevede l'apertura e la riattivazione di fondi sfitti in Corso Matteotti, che torneranno a essere spazi vivi, accessibili alla comunità grazie a un calendario di attività culturali e sociali costruito insieme al tessuto associativo cittadino. Dal 17 febbraio al 31 maggio ci saranno 14 associazioni, che hanno lavorato con il Comune da luglio alla definizione di un fitto programma di appuntamenti, ad animare gli spazi con iniziative pensate per riportare persone, relazioni e opportunità nel cuore della città.