Riforma disabilità dopo i buchi della sperimentazione bresciana le associazioni chiedono un posto in cabina di regia

Dopo le criticità emerse nella sperimentazione della Riforma della disabilità avviata a Brescia, le associazioni chiedono un ruolo più attivo nel processo decisionale. La riforma, in fase di implementazione dal 2025, mostra ancora limiti e problemi pratici che richiedono attenzione e confronto tra le parti coinvolte. La richiesta di un coinvolgimento diretto nelle decisioni mira a garantire un percorso più efficace e rispondente ai bisogni delle persone con disabilità.

La realizzazione della cosiddetta Riforma della disabilità, in fase di sperimentazione dal primo gennaio 2025 già con vari problemi sui territori coinvolti, continua a non procedere in maniera adeguata per i diretti interessati e con diversi aspetti negativi da risolvere già denunciati a ilfattoquotidiano.it, tra i tanti, dalla Cgil. Che qualcosa non stia andando per il verso giusto lo testimonia, ad esempio, "il caso della provincia di Brescia, una delle prime 9 province scelte a livello sperimentale, dove sono emerse criticità e soprattutto ritardi sulle certificazioni di invalidità"

Si chiude il primo anno di sperimentazione del decreto legislativo 62/2024, cuore della riforma della disabilità: una rivoluzione che chiede gradualità e prevede già un decreto correttivo, che faccia tesoro degli apprendimenti emersi sul campo. #nove #provin - facebook.com facebook

Riforma della #disabilità, il bilancio Cgil-Inca-Spi Firenze un anno dopo: permangono criticità cgilfirenze.it/2025/12/riform… x.com

