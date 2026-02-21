Riforma Giustizia | Fronte del No Accusa | Autonomia a Rischio

Un ampio fronte di cittadini e associazioni si oppone alla riforma della giustizia, considerandola una minaccia per l’indipendenza della magistratura. La protesta nasce dal timore che cambiamenti importanti possano ridurre il controllo delle toghe e compromettere l’equilibrio tra poteri dello Stato. I manifestanti hanno organizzato incontri e manifestazioni per esprimere il loro dissenso. La discussione pubblica si intensifica in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Referendum Giustizia: Nasce il Fronte del “No” e Sollevate Dubbi sull’Autonomia della Magistratura. Un’ampia coalizione di organizzazioni della società civile ha preso posizione contro la riforma della giustizia oggetto di referendum costituzionale, fissato per il 22 e 23 marzo. Il fronte del “no”, composto da Acli, Anpi, Arci, Cgil e Udu, ha presentato ufficialmente le proprie motivazioni durante una conferenza stampa, esprimendo forti preoccupazioni per le possibili conseguenze sull’autonomia del potere giudiziario e criticando alcune scelte procedurali legate alla consultazione popolare. La decisione di costituire questo comitato, come ha sottolineato il presidente delle Acli Trentine, Walter Nicoletti, risponde alla necessità di favorire un dibattito pubblico più approfondito e consapevole sulle modifiche costituzionali in discussione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum Giustizia: De Lucia denuncia rischi per l’autonomia dei magistrati, riforma sotto accusa e Paese diviso.Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo, denuncia rischi per l’autonomia dei magistrati e mette in discussione la riforma Nordio, che sarà votata prossimamente.

Referendum sulla giustizia, De Lucia: "Riforma deleteria e inutile, a rischio l'autonomia della magistratura"De Lucia denuncia che il referendum sulla giustizia potrebbe indebolire il sistema, sostenendo che la riforma proposta è dannosa e priva di utilità.

MAGISTRATI: “CON RIFORMA GIUSTIZIA A RISCHIO INDIPENDENZA E AUTONOMIA”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.