Rifiuti stangata alle aziende | +27% Ruggeri | Rincaro inaccettabile Ma per Confindustria va bene così

Le aziende della provincia affrontano un aumento del 27% nei costi di smaltimento dei rifiuti speciali, deciso da Marche Multiservizi. La tariffa passa da 137 a 175 euro più Iva ed Ecotassa, causando critiche tra gli imprenditori locali. Ruggeri definisce l’incremento “inaccettabile”, mentre Confindustria si dice soddisfatta della decisione. La variazione, comunicata recentemente, riguarda le imprese che utilizzano la discarica di Ca’ Asprete per i propri rifiuti.

Arriva la stangata. Marche Multiservizi ha comunicato alle imprese della provincia che lo smaltimento dei rifiuti speciali, nella discarica di Ca’ Asprete, passerà da 137 a 175 euro più Iva ed Ecotassa. L’aumento è del 27%. Toni pesanti su questi aumenti vengono usati da Marta Ruggeri consigliere regionale dei 5 Stelle che esprime "profondo sdegno: un rincaro delle tariffe inaccettabile che scarica sulle imprese le conseguenze di scelte gestionali che riteniamo non efficaci". E prosegue "trovo gravissimo che questo aggravio sia giustificato con la mancata realizzazione di un impianto – il riferimento è a Riceci – recentemente bocciato dal Tar.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

