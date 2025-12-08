Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC dopo il successo per 2-1 contro la Juventus Le parole di Elmas. «Una vittoria di personalità e cuore! Oltre 200 presenze con il Napoli sono un onore per me, spero di arrivare a 300. Pensiamo già al Benfica!». Che apporto ha dato lo stadio? «Già sapevamo che il Maradona ci avrebbe regalato grandi emozioni. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dominato giocando il nostro calcio e pressando: abbiamo vinto con personalità e cuore. Sono tre punti importantissimi. Siamo tutti uniti e questa è la grande forza di questo gruppo: lavoriamo tutti per un obiettivo comune e siamo tutti pronti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas: «Spalletti resta per me un allenatore speciale, ma ha perso e va bene così»