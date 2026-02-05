Su un terreno agricolo scoperto un impianto abusivo di rifiuti speciali

Su un terreno agricolo, di proprietà di un'azienda locale, è stato scoperto un impianto abusivo di rifiuti speciali. Gli agenti hanno trovato materiali e attrezzature che indicano un’attività industriale clandestina, non autorizzata e senza alcun rispetto delle norme ambientali. La zona, che doveva essere destinata all’agricoltura, ora ospita un sito illegale di smaltimento. La polizia ha sequestrato tutto e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Il terreno era classificato come zona agricola, ma era stato trasformato in un'attività industriale per il trattamento di rifiuti speciali. Senza alcuna autorizzazione e dunque in modo completamente abusivo. E' quanto hanno scoperto i militari del nucleo carabinieri forestale di Terracina, in.

