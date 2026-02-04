Rifiuti liquidi smaltiti nei campi e canali Sequestrato impianto di biogas a Chiari

La polizia ha sequestrato un impianto di biogas a Chiari, in provincia di Brescia. Accusano i gestori di aver smaltito illegalmente rifiuti liquidi nei campi e nei canali. L’indagine ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno scoperto le irregolarità durante controlli di routine. Ora si indaga per capire quanto sia stato diffuso il danno ambientale.

Chiari (Brescia), 4 febbraio 2026 - Smaltimento illegale di rifiuti liquidi legato alla produzione di energia rinnovabile. Rifiuti che poi sarebbero finiti nei campi e canali del Bresciano. Sequestro di un impianto di biogas. Un impianto di biogas a Chiari nel Bresciano è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia su un presunto traffico illecito di rifiuti liquidi legato alla produzione di energia rinnovabile. Il sequestro, disposto dal Gip del Tribunale di Brescia, riguarda anche beni per oltre 1,2 milioni di euro.

