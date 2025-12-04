Pescia (Pistoia), 4 dicembre 2025 – La raccolta dei rifiuti, e il fenomeno sempre più diffuso dell’abbandono degli stessi fuori degli appositi cassonetti stanno provocando discussioni, proteste e lamentele, sui social e non solo. Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giacomo Melosi, si è fatto portavoce della richiesta di chiarimenti che gli è stata presentata da cittadini che chiedono che fine abbiano fatto le fototrappole di cui pochi mesi fa era stata annunciata dal sindaco Riccardo Franchi l’installazione. “Il sindaco aveva annunciato il 22 luglio l’arrivo delle foto-trappole- ricorda Melosi -ma la realtà è ben diversa: l’incarico alla ditta Grintexa è stato dato solo il 10 settembre e la stessa ditta ha rinunciato il 15 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti abbandonati in strada, i cittadini chiedono controlli: “Dove sono le fototrappole?”