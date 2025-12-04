Rifiuti abbandonati in strada i cittadini chiedono controlli | Dove sono le fototrappole?
Pescia (Pistoia), 4 dicembre 2025 – La raccolta dei rifiuti, e il fenomeno sempre più diffuso dell’abbandono degli stessi fuori degli appositi cassonetti stanno provocando discussioni, proteste e lamentele, sui social e non solo. Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giacomo Melosi, si è fatto portavoce della richiesta di chiarimenti che gli è stata presentata da cittadini che chiedono che fine abbiano fatto le fototrappole di cui pochi mesi fa era stata annunciata dal sindaco Riccardo Franchi l’installazione. “Il sindaco aveva annunciato il 22 luglio l’arrivo delle foto-trappole- ricorda Melosi -ma la realtà è ben diversa: l’incarico alla ditta Grintexa è stato dato solo il 10 settembre e la stessa ditta ha rinunciato il 15 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Borgo Nuovo continuano gli ingombranti e i rifiuti abbandonati accanto ai contenitori per la differenziata nelle vie: Tindari, Alia, Comiso, Pantalica, largo Cefalù. Foto prima e foto dopo intervento #inciviltà Vai su X
L'INTERVENTO | Rimossi rifiuti abbandonati in un’area verde della città. L’amministrazione comunale invita al rispetto delle regole e annuncia controlli più rigidi - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti abbandonati in strada, i cittadini chiedono controlli: “Dove sono le fototrappole?” - Nella mozione si chiede di ripristinare i fondi e aumentare la vigilanza su tutto il territorio ... lanazione.it scrive
San Lazzaro: sgomberano appartamento e abbandonano rifiuti in strada, multati - La Polizia Locale di San Lazzaro ha individuato e sanzionato tre persone per l’abbandono illecito di rifiuti ingombranti avvenuto lo scorso 16 novembre in via Emilia, all’altezza del civico 305, vicin ... Si legge su sassuolo2000.it
Abbandona i rifiuti in strada, ritirata la patente: primo caso in provincia - L’amministrazione comunale di Cisterna dichiara guerra al fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Riporta h24notizie.com
RIFIUTI ABBANDONATI A PESCARA: MULTATI 255 CITTADINI, SANZIONI PER OLTRE 122MILA EURO - 570 euro l’importo delle 255 sanzioni amministrative della polizia locale di Pescara elevate nel 2025, a carico dei cittadini che non hanno rispettato la normativa sui rifiuti ... Lo riporta abruzzoweb.it
Mastelli abbandonati per giorni, Tangredi (Avs): non è solo mancanza di senso civico - "Il problema dei mastelli “abbandonati” in strada che i cittadini utilizzano per la raccolta dei rifiuti ma che alcuni ... Scrive marsicalive.it
Mastelli abbandonati in strada, si rischia la multa. Partono i controlli di Tekneko e Polizia Locale. L’assessore Dominici: «Il decoro e la pulizia della città sempre in ... - AVEZZANO – Controlli e conseguenti sanzioni in arrivo per chi abbandona in strada i mastelli della raccolta differenziata dei rifiuti. Scrive terremarsicane.it