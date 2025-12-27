Il bagliore improvviso ha squarciato il buio pesto di un mattino che doveva essere di riposo, trasformando il silenzio della fine di dicembre in un boato assordante che ha fatto tremare i vetri delle case e il cuore di chi dormiva. Una colonna di fumo acre si è levata rapidamente tra i palazzi, mentre l’odore di metallo bruciato e polvere da sparo invadeva le strade deserte. In un istante, la tranquillità domestica è stata sostituita dal suono delle sirene e dal riflesso dei lampeggianti sulle facciate degli edifici, lasciando dietro di sé lamiere accartocciate e una comunità sospesa tra la paura e l’amara rassegnazione di chi ha già sentito quel rumore troppe volte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore in Italia, esplode una bomba: distrutta un auto. Città sotto shock

Leggi anche: Terribile esplosione in Italia, proprio lì: “Hanno messo una bomba”. Città sotto shock

Leggi anche: Hanno provato a farlo tacere con una bomba: l’auto di Sigfrido Ranucci esplode sotto casa mentre la figlia passa di lì

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Andria: bomba esplode in un commissariato di polizia - L'ordigno nascosto nel cestino dei rifiuti si è attivato non appena un inserviente ha cominciato a fare le pulizie. it.blastingnews.com

Bomba carta gli esplode in mano, grave un 30enne - Voleva lanciare un bomba carta per festeggiare il secondo goal della sua squadra del cuore, invece gli è esplosa in mano facendogli saltare le dita. ilrestodelcarlino.it

"Ci hanno sparato in corsa": terrore nel ciclismo, vivi per miracolo. Succede in Italia - facebook.com facebook