Terrore in Italia esplode una bomba | distrutta un auto Città sotto shock

Il bagliore improvviso ha squarciato il buio pesto di un mattino che doveva essere di riposo, trasformando il silenzio della fine di dicembre in un boato assordante che ha fatto tremare i vetri delle case e il cuore di chi dormiva. Una colonna di fumo acre si è levata rapidamente tra i palazzi, mentre l’odore di metallo bruciato e polvere da sparo invadeva le strade deserte. In un istante, la tranquillità domestica è stata sostituita dal suono delle sirene e dal riflesso dei lampeggianti sulle facciate degli edifici, lasciando dietro di sé lamiere accartocciate e una comunità sospesa tra la paura e l’amara rassegnazione di chi ha già sentito quel rumore troppe volte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

