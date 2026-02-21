ricorso al tar potere al popolo porta 700 euro

Potere al Popolo ha deciso di sostenere con 700 euro chi ha presentato un ricorso al Tar contro i lavori sugli assi viari. La somma serve a coprire le spese legali di chi si oppone alle nuove infrastrutture che coinvolgono zone residenziali. La decisione mira a favorire la partecipazione dei cittadini nelle questioni che riguardano la viabilità e l’ambiente locale. La proposta ha già suscitato interesse tra i gruppi di attivisti.

Ricorso al Tar contro gli assi viari, ecco 700 euro come sostegno concreto alle spese legali offerto da Potere al Popolo. Il pranzo popolare organizzato dal movimento di sinistra alla Casa del Popolo di Verciano ha consentito di raccogliere una importante cifra da destinare alle ingenti spese legali per il ricorso al Tar contro la realizzazione degli assi viari. "A fronte di una classe politica che continua a dare il peggio di sé – si legge in una nota di Potere al Popolo – coi voltafaccia di Pardini e Barsanti, il silenzio di Giani e della nuova giunta regionale e gli scambi di accuse tra Baccelli, Menesini e Del Chiaro, comitati e cittadini sono andati avanti a proprie spese con l’unico vero ricorso al Tar contro un progetto devastante, costosissimo e ormai superato".🔗 Leggi su Lanazione.it

Firme d’oro: l’attacco al referendum è fallito, ma i promotori del ricorso al Tar incassano 500mila euroI promotori del ricorso al Tar hanno incassato 500mila euro, anche se l’attacco al referendum è fallito.

Amianto, la replica di Potere al Popolo al sindaco De PriscoPotere al Popolo risponde al sindaco De Prisco in merito alla questione amianto, dopo le comunicazioni dell’Asl Salerno.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.