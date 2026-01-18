Amianto la replica di Potere al Popolo al sindaco De Prisco

Potere al Popolo risponde al sindaco De Prisco in merito alla questione amianto, dopo le comunicazioni dell’Asl Salerno. In un momento di confronto pubblico, riteniamo importante riportare il dibattito su un piano di chiarezza e responsabilità, evitando strumentalizzazioni e promuovendo un’informazione corretta e trasparente sulla tutela della salute dei cittadini.

Potere al Popolo di Parma risponde a Laura Cavandoli, che ha chiesto alla sinistra di prendere distanze dall’inchiesta sui fondi a Hamas. La dichiarazione sottolinea come le parole della deputata leghista siano in linea con un clima di intolleranza e minacce, evidenziando la necessità di un dibattito basato su fatti e rispetto istituzionale. La questione rimane aperta, con un focus sulla libertà di espressione e sui principi democratici.

