I promotori del ricorso al Tar hanno incassato 500mila euro, anche se l’attacco al referendum è fallito. Le firme raccolte, infatti, continuano a portare soldi, grazie ai rimborsi, anche se il tentativo di bloccare la consultazione popolare non è andato a buon fine. La vicenda si conclude con una vittoria economica per chi ha promosso il ricorso, mentre il referendum resta valido.

Una battaglia persa, ma molto, molto fortunata, almeno in termini economici. L e firme raccolte sul tema del referendum valgono sempre oro, quando ci sono di mezzo i rimborsi. Ecco perché il Comitato dei "quindici" che si era opposto al voto di marzo della consultazione sulla riforma Nordio, nella speranza di bloccarla, in sostegno a quelli del "No", ieri ha brindato dopo essere uscita sconfitta nel giudizio al Tar del Lazio. Una sconfitta che occhio e croce vale 500mila euro di rimborso, un euro per ogni firma raccolta. Lo dice la legge, sia chiaro. La logica molto meno, come fa notare uno dei promotori del Comitato del "Sì".

© Secoloditalia.it - Firme d’oro: l’attacco al referendum è fallito, ma i promotori del ricorso al Tar incassano 500mila euro

Approfondimenti su Firme d oro

I promotori della raccolta firme per il referendum annunciano che, in caso di fissazione del voto il 22 e 23 marzo da parte del governo, presenteranno ricorso al Tar.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

