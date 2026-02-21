Riaperta Discesa Coroglio con carreggiata ristretta | era chiusa da due giorni dopo un crollo

Discesa Coroglio è stata riaperta dopo due giorni di chiusura a causa di un crollo che aveva bloccato la strada. La carreggiata è rimasta ristretta per motivi di sicurezza, ma ora si consente il passaggio in doppio senso. L’intervento di messa in sicurezza si è concluso, permettendo il ripristino della circolazione. La strada è di nuovo percorribile, anche se con alcune limitazioni temporanee. La riapertura permette di alleggerire il traffico in zona.

