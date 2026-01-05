Ancora chiusa la discesa delle Terme di Agnano dopo 40 giorni sarà riaperta a metà dopo i lavori

La discesa delle Terme di Agnano, chiusa da circa 40 giorni, rimane ancora chiusa in attesa dei lavori di consolidamento del costone. La riapertura è prevista a metà mese, dopo il completamento degli interventi necessari. Fino ad allora, si registrano disagi nel traffico e si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo. Restano in vigore le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Furti, risse e accoltellamenti: chiusa una discoteca di Agnano per 15 giorni a Napoli - Lo ha deciso il Questore di Napoli: sospensione ad horas per 15 giorni per una discoteca di Agnano "cncreto pericolo per l'ordine pubblico e per la ... fanpage.it

Terme di Agnano, vertenza chiusa: «I 12 dipendenti passano ad Abc» - Ma finalmente, dopo anni di battaglie sindacali e di piazza, perché i momenti di tensione non sono mancati, i dodici lavoratori rimasti a ... ilmattino.it

Quella grande porta d’oro che era chiusa e che simboleggia Maria, la porta del Cielo, porta dell’avvento, in questa notte è stata aperta e da lì si intravede la scala da cui è discesa dal cielo la Parola che era presso il trono regale dell’Onnipotente. - facebook.com facebook

TR 18761 (FIRENZE - CHIUSI) cancellato da TERONTOLA a CHIUSI CT., viaggiatori con BUS, TR 4102 (CHIUSI - FIRENZE) cancellato da CHIUSI C.T a TERONTOLA, viaggiatori con BUS da CHIUSI a TERONTOLA + discesa fino ad AREZZO. Informazione a x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.