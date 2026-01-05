Ancora chiusa la discesa delle Terme di Agnano dopo 40 giorni sarà riaperta a metà dopo i lavori
La discesa delle Terme di Agnano, chiusa da circa 40 giorni, rimane ancora chiusa in attesa dei lavori di consolidamento del costone. La riapertura è prevista a metà mese, dopo il completamento degli interventi necessari. Fino ad allora, si registrano disagi nel traffico e si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo. Restano in vigore le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.
Caos traffico ad Agnano per la chiusura della discesa delle Terme. Prima di riaprirla a metà, bisognerà fare i lavori di consolidamento del costone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
