Incidente in FiPiLi carreggiata chiusa e poi riaperta | pesante impatto sulla viabilità

Questa mattina si è verificato un incidente sulla FiPiLi, tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, all’altezza del km 7. La carreggiata è stata chiusa per alcune ore, causando lunghe code e disagi agli automobilisti. La polizia e i soccorsi sono intervenuti subito, ma i rallentamenti sono stati inevitabili. Dopo alcune ore, la strada è stata riaperta, anche se il traffico resta molto rallentato nella zona.

Incidente questa mattina sulla FiPiLi, all'altezza del km 7, nel tratto tra Scandicci e Ginestra Fiorentina.Nel sinistro, per cause da accertare, è rimasto coinvolto un furgone (foto sopra) e la strada è rimasta completamente bloccata in direzione mare per almeno un'ora, con una coda che ha.

