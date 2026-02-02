Polonia | blackout evitato grazie a intervento tempestivo sulla rete elettrica nazionale

La Polonia ha evitato un blackout grazie a un intervento rapido sulla rete elettrica. A fine dicembre, un attacco informatico di grandi dimensioni è stato fermato in tempo, impedendo che le infrastrutture energetiche del paese subissero danni gravi. La sicurezza energetica del paese si è giocata su pochi minuti di prontezza.

Un attacco informatico di portata significativa è stato sventato in Polonia a fine dicembre, salvando il paese da un potenziale blackout che avrebbe potuto colpire le infrastrutture energetiche nazionali. L'operazione, attribuita a un gruppo di hacker legati al Cremlino noto come Sandworm, mirava a compromettere la rete elettrica polacca attraverso un malware wiper, progettato per cancellare in modo irreversibile i dati dai sistemi critici. L'obiettivo era non solo interrompere le comunicazioni tra impianti di energia rinnovabile e i gestori della distribuzione, ma causare un'interruzione diffusa del servizio elettrico, sfruttando la vulnerabilità delle reti di controllo industriali.

