Operaio morto a Lanzada | Non si può abbassare la guardia sulla sicurezza sul lavoro

Le categorie sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil esprimono profondo cordoglio per la morte del giovane operaio Tommaso Diaz Ledesma avvenuta ieri in Valtellina nell’incidente che ha coinvolto un elicottero, con a bordo tecnici e operai impegnati nei lavori per il ripristino di una. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Elicottero precipitato a Lanzada: morto uno dei quattro occupanti, feriti gli altri tre - La vittima era un operaio impegnato nei lavori di messa in sicurezza dell’area franata. Segnala laprovinciadivarese.it

Elicottero in avaria si schianta, muore operaio. La manovra del pilota ha evitato una strage - LANZADA (Sondrio) Tragedia ieri mattina a Lanzada (Sondrio) dove è precipitato un elicottero che stava trasportando tre operai ... quotidiano.net scrive

Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: un morto e tre feriti - Un uomo era stato portato all'ospedale di Sondrio ma è deceduto poco dopo il ricovero: era uno degli operai a bordo del velivolo per il sorvolo dell'area franata dove doveva lavorare. Riporta tg24.sky.it

Precipita elicottero in Valmalenco: morto un operaio di 29 anni - A bordo, altri tecnici dell'impresa impegnata nei lavori di ripristino dopo una frana. Lo riporta rainews.it