Fumata bianca per Woolrich ma guai ad abbassare la guardia

Dopo settimane di tensione, finalmente arriva una soluzione per Woolrich. Le istituzioni italiane e il governo sono riusciti a trovare un accordo con l’azienda, chiudendo così le tre vertenze legate al settore moda nel Bolognese. La trattativa è stata lunga, ma ora si può guardare al futuro con più tranquillità.

Dopo La Perla e Yoox, anche su Woolrich è scaturita la fumata bianca. Tre vertenze nel campo della moda, tutte nel Bolognese (anche se sono coinvolte anche Milano e Torino), dove le istituzioni e il governo hanno collaborato assieme, riuscendo a trovare la quadra. Nel caso di Woolrich, i 40 trasferimenti nella sede del capoluogo piemontese sono stati bloccati, le eventuali uscite saranno volontarie e incentivate. Resta, tuttavia la sensazione che questi scricchiolii produttivi e commerciali sul territorio emiliano-romagnolo non vadano ignorati. Lo sanno bene le istituzioni e i sindacati, che hanno promesso di non abbassare la guardia: bisogna fare sì che, accordo dopo accordo, il tessuto non perda pezzi, non si sfaldi, non apra brecce alla delocalizzazione della produzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Woolrich Moda

Le ambizioni espansionistiche di Vladimir Putin continuano a suscitare preoccupazioni tra i paesi dell’Europa orientale e i Paesi Baltici.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Woolrich Moda

Woolrich, ancora una fumata nera: Idea indennità a chi si trasferisceSpunta la richiesta di un patto anti-esuberi da parte dei sindacati. Il 29 gennaio altra riunione con la proprietà. Venerdì ci sarà l’incontro in Regione e lo sciopero dei dipendenti con un presidio i ... msn.com

Woolrich, fumata nera all’incontro: confermati i trasferimenti. Ipotesi sciopero, cosa succede oraBologna, 20 dicembre 2025 – Non S-Bolognateci. Fumata nera all’incontro nazionale sulla vertenza Woolrich al quale erano presenti esponenti di Confindustria in rappresentanza della torinese BasicNet ... ilrestodelcarlino.it

Il Napoli ha chiuso per Alisson Santos. È arrivata la fumata bianca per il trasferimento del brasiliano classe 2002 dallo Sporting. L’operazione si concretizza con la formula del prestito con diritto di riscatto. #SSCNapoli #Alisson #Calciomercato #SerieA # - facebook.com facebook

#Holm #Juventus Ecco cosa serve per la fumata bianca x.com