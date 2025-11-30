Formazioni ufficiali Inter U23 Pro Vercelli | le scelte di Vecchi e Santoni
Inter News 24 per la sfida valevole per la 16^ giornata del campionato di Serie C 202526. Non solo la prima squadra, anche l’ Inter U23 sta per scendere in campo alle ore 14.30 per il match contro la Pro Vercelli valevole per il 16° turno del girone A di Serie C: di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 5 Alexiou; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 14 Bovo, 25 David; 11 Agbonifo, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 15 Stante, 16 Venturini, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 35 Zuberek, 90 Lavelli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 15 tra Pisa e Inter Vediamo le scelte degli allenatori - facebook.com Vai su Facebook
#Lecce- #Torino, le formazioni ufficiali Vai su X
LIVE - Inter U23-Pro Vercelli, le formazioni ufficiali: tandem Agbonifo-Spinaccé in attacco. Tornano Prestia e Fiordilino - I ragazzi di Stefano Vecchi hanno vinto l'ultima partita giocata in campionato, 0- Lo riporta msn.com
Inter U23-Pro Vercelli: diretta live e risultato in tempo reale - Pro Vercelli di Domenica 30 novembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net scrive
Inter Under 23-Pro Vercelli: formazioni, dove vederla in tv e streaming - L'Inter ospita la Pro Vercelli nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C: dove vedere la partita in tv, le formazioni e la copertura streaming. Riporta calciomercato.com