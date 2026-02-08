Scippo e lesioni in centro a Reggio Emilia fermato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato fermato dalla polizia di Reggio Emilia dopo aver rapinato una donna di 96 anni. L’episodio è avvenuto il 31 gennaio in pieno centro. La donna era stata presa di mira e, durante il tentativo di scippo, era caduta a terra, riportando alcune ferite. Gli agenti hanno individuato e fermato il sospettato pochi giorni dopo, un ragazzo di origine tunisina, clandestino in Italia.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2026 - Un ragazzo di 19 anni, di origine tunisina, clandestino in Italia, è stato fermato dagli agenti della Questura di Reggio, sospettato di aver messo a segno uno scippo, il 31 gennaio scorso in centro città, ai danni di una donna di 96 anni, oltretutto rimasta ferita in quell'occasione, dopo essere caduta a terra. Da subito gli investigatori hanno seguito una pista ben precisa, anche grazie alla videosorveglianza della zona, che hanno permesso un "pedinamento elettronico" dell'indagato prima e dopo il reato. Il giovane avrebbe incrociato l'anziana mentre percorreva via San Pietro Martire, puntando alla sua borsetta.

