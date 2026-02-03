Avellino-Frosinone | al Via la Prevendita Biglietti per la 24ª Giornata di Serie BKT
La prevendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Frosinone parte ufficialmente mercoledì 4 febbraio alle 15:00. I tifosi possono acquistare i tagliandi in vista dell’incontro che si giocherà allo stadio Partenio – Lombardi di Avellino mercoledì 11 febbraio alle 20:00. La gara, valida per la 24ª giornata di Serie BKT, ha già riscosso interesse tra i supporter di entrambe le squadre.
L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà mercoledì 4 febbraio, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Frosinone, che verrà disputato mercoledì 11 febbraio alle ore 20:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la ventiquattresima giornata del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
