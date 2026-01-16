Avellino-Carrarese le scelte di Biancolino | ecco i convocati per la 20ª giornata di Serie BKT

In vista della partita tra Avellino e Carrarese, valida per la 20ª giornata di Serie BKT, l’allenatore Raffaele Biancolino ha reso nota la lista dei convocati. La rosa comprende portieri, difensori e altri giocatori pronti a scendere in campo. Di seguito, l’elenco completo dei calciatori convocati per l’incontro.

In vista del match tra Avellino e Carrarese, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici.

