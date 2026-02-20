Reggiana-Avellino domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici Prima di Ballardini sulla panchina del Lupi
La partita tra Reggiana e Avellino, in programma domenica 22 febbraio alle 17:15, si gioca in un momento di difficoltà per entrambe le squadre. La Reggiana cerca di uscire dalla crisi, mentre l’Avellino punta a migliorare la sua posizione in classifica. La squadra di Ballardini, appena arrivato sulla panchina dei Lupi, tenta di cambiare rotta. La sfida si annuncia combattuta, con punti pesanti in palio.
La sfida di domenica in Serie B tra Reggiana e Avellino mette in palio importanti punti salvezza, tra due formazioni che non sono affatto in un buono stato di forma. La gara è in programma al Mapei e i padroni di casa della Reggiana sperano di ottenere un’altra vittoria casalinga dopo quella contro il Mantova,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Monza-Avellino (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli favoriti sui lupi di BiancolinoQuesta domenica alle 15:00 si gioca il posticipo del ventitreesimo turno di Serie B tra Monza e Avellino.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie BKT, Reggiana-Avellino: la prevendita; Reggiana-Avellino, prevendita attiva. Venduti quasi 1500 biglietti; Modifiche alla viabilità in zona stadio per le partite Sassuolo – Verona e Reggiana – Avellino; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 26A GIORNATA.
Reggiana-Avellino, al via la prevendita per il settore ospiti: 4000 biglietti a disposizioneL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Reggiana – Avellino che verrà disputata Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15 e valevole per la 26^ giornata del campionato di serie B partirà ... msn.com
Pronostico Reggiana vs Avellino – 22 Febbraio 2026La sfida di Serie B tra Reggiana e Avellino accende i riflettori sabato 22 Febbraio 2026, con fischio d’inizio alle 17:15 al prestigioso MAPEI Stadio - Città ... news-sports.it
Così il neo difensore della Reggiana in vista del match contro l'U.S. Avellino 1912 Il centrale è arrivato dal Bari nello scorso mese di gennaio - facebook.com facebook