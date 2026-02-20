Reggiana-Avellino domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici Prima di Ballardini sulla panchina del Lupi

La partita tra Reggiana e Avellino, in programma domenica 22 febbraio alle 17:15, si gioca in un momento di difficoltà per entrambe le squadre. La Reggiana cerca di uscire dalla crisi, mentre l’Avellino punta a migliorare la sua posizione in classifica. La squadra di Ballardini, appena arrivato sulla panchina dei Lupi, tenta di cambiare rotta. La sfida si annuncia combattuta, con punti pesanti in palio.

La sfida di domenica in Serie B tra Reggiana e Avellino mette in palio importanti punti salvezza, tra due formazioni che non sono affatto in un buono stato di forma. La gara è in programma al Mapei e i padroni di casa della Reggiana sperano di ottenere un'altra vittoria casalinga dopo quella contro il Mantova.

Monza-Avellino (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli favoriti sui lupi di BiancolinoQuesta domenica alle 15:00 si gioca il posticipo del ventitreesimo turno di Serie B tra Monza e Avellino.

