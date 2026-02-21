Referendum pasticcio manifesti Domande presentate fuori tempo Il ‘Comitato per il Sì’ escluso dalle affissioni in alcuni Comuni

Il Comitato per il Sì ha incontrato problemi con i manifesti elettorali, poiché alcune domande sono state presentate in ritardo o con errori formali. In diversi Comuni italiani, tra cui anche nella nostra provincia, le affissioni sono state bloccate o limitate. La confusione si è verificata proprio mentre si avvicinano le date cruciali del referendum. La vicenda crea tensione tra chi sostiene il sì e chi si occupa delle procedure amministrative. La situazione resta sotto osservazione.

Pasticcio manifesti elettorali e un referendum all’italiana. Il Comitato per il Sì, in diversi comuni d’Italia e anche nella nostra provincia, ha presentato domande con vizi di forma e dopo i termini prestabiliti per affiggere i cartelloni negli appositi spazi. E ora, alcuni municipi – come ad esempio Montecchio che ha seguito l’esempio di Parma – ha estromesso il comitato dai cartelloni di propaganda. Mentre altri si sono assunti la responsabilità di ammetterli lo stesso – nel nome del buonsenso – nonostante la procedura sia, in punta di diritto, ‘fuorilegge’. Un guazzabuglio burocratico e tecnico nel quale sono rimasti impigliati i municipi che hanno dovuto prendere una decisione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Referendum, i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì: “Giocatore e arbitro in squadre diverse”Il Comitato per il Sì dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha dato il via alla sua campagna di affissioni, portando in strada i manifesti con lo slogan “Giocatore e arbitro in squadre diverse”.

Referendum, ecco i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì: “Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra”Il Comitato delle Camere Penali ha avviato una campagna di affissioni a Roma e Milano per sostenere il sì al referendum sulla separazione delle carriere.

Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora

