Nordio ai magistrati | La riforma non è contro di voi

Alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario a Milano, il ministro Carlo Nordio ha preso parola per rispondere alle polemiche sulla riforma della giustizia. Nordio ha detto che la riforma non mira a colpire i magistrati, ma serve a migliorare il sistema. Ha spiegato che l’obiettivo è semplificare i processi e ridurre i tempi, senza voler mettere in discussione il lavoro dei magistrati. La sua nota è arrivata dopo il discorso duro del presidente della corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei.

Alla inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, il ministro Carlo Nordio interviene sulla riforma della giustizia e replica al duro discorso del presidente della corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei. Secondo il Guardasigilli, se dovesse "prevalere il sì" non ci saranno " intenti persecutori come qualcuno dice. Inizieremo subito, il giorno dopo, un dialogo con la magistratura con l'avvocatura e con il mondo accademico per la seconda parte che è quella delle norme attuative". "Se dovessero prevalere i no accetteremo con grandissimo rispetto lo Stato popolare", ha aggiunto, replicando a Ondei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il ministro Nordio riaccende il dibattito sulla giustizia, sottolineando la necessità di riforme che migliorino la responsabilità dei magistrati.

Nordio presenta i pilastri della riforma della sua giustizia

