Dibattito televisivo sulla crisi dei centri storici amministratori a confronto | Riportare più funzioni e mobilità

Gli amministratori di Cesena e Forli si sono confrontati in tv sulla crisi dei centri storici. Hanno detto che bisogna ripopolare le zone con più funzioni e migliorare la mobilità. La chiave è trovare una strada per rilanciare le aree colpite da problemi come il calo del commercio e la concorrenza dei grandi centri commerciali vicini.

"Serve una terapia d'urto per i centri storici di Cesena e Forli colpiti da una doppia fragilità: da un lato la crisi del commercio di prossimità, dall’altro la presenza di centri commerciali e grandi strutture di vendita a ridosso delle città, capaci di drenare flussi, consumi e vitalità". È.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Questione di reti di vicinato.

Forlì riceve più di 10 milioni di euro dal Governo per migliorare la mobilità urbana.

