Referendum giustizia 2026 Sì in calo nei sondaggi | sale l'affluenza

Il referendum sulla giustizia del 2026 ha registrato un aumento dell’affluenza alle urne, che ora si attesta al 42%. La causa di questa crescita è la maggiore presenza di cittadini che si sono recati alle sezioni elettorali rispetto alle scorse settimane. Tuttavia, il sostegno al Sì, ancora in vantaggio, si riduce leggermente, portando a una diminuzione della differenza tra le due fazioni.