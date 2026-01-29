Separazione delle carriere Patronaggio | Votare no per avere magistrati liberi dalla politica

Luigi Patronaggio, ex procuratore di Agrigento, invita gli italiani a votare no al referendum sulla separazione delle carriere. Secondo lui, questa scelta aiuta a mantenere i magistrati liberi dalla pressione politica e dalle lobby. Patronaggio, che ha lavorato a lungo nel palazzo di giustizia di Agrigento, sostiene che un sistema indipendente è fondamentale per la giustizia. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla riforma e sulla tutela dell’autonomia delle toghe.

L'attuale procuratore generale di Cagliari, che in via Mazzini è stato sia giudice che pm, porta avanti le ragioni contrarie alla riforma: "Così terremmo lontane le lobby mafiose. Il caso Palamara? Uno scandalo dal quale è stata fatta pulizia grazie al presidente della Repubblica" “Votare no per un pm libero e indipendente che non sia intimidito dalle lobby politico-mafiose”. L'ex procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, già giudice di lungo corso al palazzo di giustizia di via Mazzini e in precedenza in quello di piazza Gallo, dove ha presieduto la corte d’assise nel maxi processo alle cosche Akragas prima di dirigere l'ufficio gip, interviene sul referendum che propone la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Patronaggio Procura

La separazione delle carriere dei magistrati è un tema di attualità che riguarda l’efficienza e l’imparzialità della giustizia.

A Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Separazione delle CARRIERE dei MAGISTRATI: cosa DEVI SAPERE ora!

Ultime notizie su Patronaggio Procura

Riforma magistratura e referendum su separazione carriere, le ragioni del ‘no’: impatto anche sui lavoratori della scuola? Pare di sì. Intervista al Giudice Giuseppe TangoLa riforma della magistratura e l’esito del referendum potrebbero avere un impatto sul personale scolastico? Pare proprio di sì. Quando si parla della recente riforma della magistratura e del relativo ... orizzontescuola.it

Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale, quando il Pd lo metteva nero su biancoDal dibattito interno di qualche anno fa alle contraddizioni politiche di oggi, tra mozioni, documenti e una linea che sembra cambiata più per opposizione al governo che per reale evoluzione culturale ... 7giorni.info

L'ex magistrato Rosario Russo analizza le contraddizioni del governo su separazione delle carriere e casi di detenzione facebook

Separazione delle carriere - 27 aprile 2023 x.com