La separazione delle carriere dei magistrati All’UniFortunato confronto tra favorevoli e contrari verso il Referendum

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati ha suscitato un acceso dibattito, spinto dalla proposta di riforma del governo. All’Università Giustino Fortunato, venerdì 27 febbraio alle 9, si terrà un confronto tra coloro che sostengono e chi invece si oppone alla modifica. La discussione si concentra su come questa misura potrebbe cambiare il funzionamento della giustizia in Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Università Giustino Fortunato organizza venerdì 27 febbraio alle ore 9.30, presso l’ Auditorium Giovanni Paolo II del Seminario Arcivescovile al viale Atlantici, 69 di Benevento, un interessantissimo confronto tra favorevoli e contrari al referendum sulla “Separazione delle carriere dei Magistrati”. “ In un clima che tende – specie da una delle due fazioni – a far diventare il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati uno scontro sul governo, l’ Università G. Fortunato – dichiara il Magnifico Rettore Giuseppe Acocella – intende riportare il confronto sul merito della vicenda, che riguarda la modificazione del principio precostituzionale delle carriere unite, che ha portato i guasti di una “gestione domestica” delle stesse carriere, attraverso elezioni che hanno spinto un organo pubblico come il CSM a diventare espressione della rappresentanza interna dell’ANM, con i guasti spesso denunciati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

