Referendum 22 e 23 marzo – Codice di autoregolamentazione
Il quotidiano online ilfaroonline.it ha pubblicato un articolo sul referendum del 22 e 23 marzo, evidenziando il dibattito sul nuovo codice di autoregolamentazione. La notizia si basa su una serie di incontri tra giornalisti e rappresentanti di associazioni di categoria, che hanno portato alla definizione di linee guida per migliorare l’eticità dell’informazione digitale. La discussione si concentra sull’efficacia delle nuove norme e sulla loro applicazione concreta.
Il quotidiano online ilfaroonline.it, testata registrata presso il Tribunale di Civitavecchia n. 10 del 16072007 e iscritta al ROC n. 35472, in vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, adotta il presente codice di autoregolamentazione ai sensi della normativa vigente e della delibera AGCOM applicabile alla campagna referendaria. 1. Principi generali. La testata garantisce: – pluralismo dell’informazione; – correttezza e completezza delle notizie; – distinzione tra informazione e opinione; – equilibrio sostanziale tra le diverse posizioni referendarie. 2. Informazione giornalistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Mattarella firma referendum 22-23 marzoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di indizione del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.
Referendum, confermate date 22-23 marzoIl Consiglio dei ministri ha confermato le date del referendum: si terrà il 22 e 23 marzo.
REFERENDUM 22 e 23 MARZO, SI o NO Spiegazione semplice
Argomenti discussi: Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Referendum 22 E 23 marzo 2026; Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo 2026; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice.
Referendum giustizia 2026: cosa si vota davvero il 22 e 23 marzo e perché il Paese è divisoTra il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani torneranno in cabina elettorale. Stavolta sulla scheda non ci saranno partiti o coalizioni, ma una sola domanda: confermare oppure no la riforma della giustiz ... alphabetcity.it
Referendum sulla Giustizia, ragioni del sì e del noUn coronamento del principio del giusto processo e del sistema processuale accusatorio introdotto in Italia all'inizio degli anni Novanta, mantenendo fermo il principio dell'indipendenza della magistr ... rainews.it
Referendum. 22 e 23 marzo. Sembra essere il numero di persone che andranno alle urne potrebbe essere determinante: se l’affluenza è molto alta, il Sì risulta in vantaggio; se è bassa, è il No che passa in testa. Quanti italiani andranno a votare secondo i son - facebook.com facebook
Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Ma non è tutto, perché negli stessi giorni si tengono anche le elezioni suppletive per la Camera in due collegi uninominali del Veneto: quelli di Rovigo e Selvazzano Dentro (P x.com