Mattarella firma referendum 22-23 marzo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di indizione del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Questa decisione dà avvio alle consultazioni popolari, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi su questioni fondamentali del sistema giudiziario italiano. La firma rappresenta un passaggio importante nel percorso di coinvolgimento democratico e di revisione delle norme in materia di giustizia.

22.00 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di indizione del referendum sulla giustizia. Il decreto presidenziale contiene le date della consultazione popolare, fissate dal Consiglio dei ministri per il 22 e 23 marzo. Al Capo dello Stato non compete un giudizio di costituzionalità, poiché si tratta di un atto amministrativo del governo.

