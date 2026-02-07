Referendum confermate date 22-23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha confermato le date del referendum: si terrà il 22 e 23 marzo. La consultazione rimane fissata in quei giorni, anche se il governo ha deciso di aggiungere un nuovo quesito. Questa volta, gli elettori dovranno rispondere anche sulla modifica degli articoli della Costituzione legati alla riforma della Giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere. La data resta invariata, mentre i cittadini si preparano a decidere anche su questa novità.

13.29 Non cambia la data del referendum: il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione per il 22 e 23 marzo, integrando però il quesito con gli articoli della Costituzione modificati dalla riforma della Giustizia che contiene la separazione delle carriere. I 15 giuristi promotori della raccolta firme per l'indizione del referendum si erano detti fiduciosi in un cambio di data. Ieri la Cassazione aveva accolto la nuova formulazione del quesito.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Referendum 22 23 marzo Referendum Giustizia 2026, 22 e 23 marzo le date del voto, urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15 Il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Referendum sulla riforma della giustizia il 22 e 23 marzo. Ultime notizie su Referendum 22 23 marzo Argomenti discussi: Notizie - Referendum popolare confermativo 22 e 23 Marzo 2026; Referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo; Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026: disponibilità scrutatori di seggio; Referendum 2026. Referendum sulla Giustizia, il governo conferma le date: si vota il 22 e 23 marzoIl Consiglio dei ministri mantiene il calendario della consultazione sulla riforma della Giustizia: nel quesito referendario saranno richiamati anche gli articoli della Costituzione interessati dalla ... ilgiornale.it Cdm integra il quesito del referendum, la data resta il 22-23 marzo(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Non cambia la data del referendum: il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare ... notizie.tiscali.it VERSO IL REFERENDUM Confermate le date del 22 e 23 marzo. Intervista alla deputata contiana e avvocata sanseverese. #lattacco #referendumgiustizia #magistratura #governo facebook Il TAR conferma la data del Referendum, respingendo il ricorso dei sostenitori del NO. Ecco il commento del Presidente @avvbenedetto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.