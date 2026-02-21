Red carpet in Riviera | torna il Festival dedicato alle serie tv

Il Festival dedicato alle serie TV torna sulla Riviera romagnola, portando di nuovo star e appassionati sulla spiaggia. La manifestazione si svolgerà tra eventi, presentazioni e incontri, attirando pubblico e addetti ai lavori. La scelta di questa località mira a valorizzare il legame tra cultura e territorio, offrendo un’occasione di svago e confronto. La data di apertura è prevista per la fine di agosto, con numerosi ospiti già annunciati.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Sarà di nuovo un’estate di riflettori accesi, red carpet e grandi ospiti per la Riviera romagnola. Dopo il grande successo della prima edizione, Rimini e Riccione ospiteranno a luglio la seconda edizione dell’ Italian global series festival, la kermesse dedicata alla fiction italiana e internazionale, erede del decennale Roma Fiction Fest. L’annuncio ufficiale delle date è arrivato nelle scorse settimane. Il festival a luglio. Dal 3 all’11 luglio, il festival diretto dal critico Marco Spagnoli e organizzato da Apa – Associazione dei produttori audiovisivi –, con il supporto del Ministero della Cultura, Agis, Siae, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Rimini e Riccione trasformerà ancora una volta il territorio romagnolo in un palcoscenico di cultura, intrattenimento e industria audiovisiva, confermandolo punto di riferimento nazionale e internazionale per la serialità contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Riviera sul red carpet. A luglio torna il festival dedicato alle serie tv: "Faremo sognare l'Italia"

