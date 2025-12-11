Torna la rassegna Castelbuono Film Festival | sul red carpet Spaccaossa e suoi protagonisti
La terza edizione di “Castelbuono Film Festival” torna nel borgo madonita, offrendo un ricco programma di emozioni cinematografiche. Sul red carpet si presenta il film “Spaccaossa”, insieme ai suoi protagonisti, attirando appassionati e addetti ai lavori in un evento all’insegna del cinema e della cultura.
È il film “Spaccaossa” la pellicola protagonista della terza edizione di “Castelbuono Film Festival - emozioni cinematografiche” in programma nel borgo madonita. La rassegna castelbuonese si svolgerà presso la sala Morici del Museo naturalistico delle Madonie Minà Palumbo, domenica 14 dicembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
