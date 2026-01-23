A luglio, la Riviera torna a essere protagonista sul red carpet con il festival dedicato alle serie TV, intitolato

L’aveva promesso Lucia Borgonzoni. "Nel 2026 torneremo in Riviera". E così sarà. Con nuove date e un format ancora più ricco. A luglio Rimini e Riccione stenderanno di nuovo il tappeto rosso, per la seconda edizione dell’ Italian global series festival, la kermesse dedicata alla grande fiction italiana e internazionale. Il festival, che è organizzato da Apa (l’Associazione dei produttori audiovisivi) con il supporto del ministero della Cultura, Agis, Siae, della Regione e dei Comuni di Rimini e Riccione, quest’anno sarà di scena dal 3 all’11 luglio. Ieri l’annuncio con le nuove date. "L’Italian global series festival è la dimostrazione di come l’Italia, quando scommette sul proprio talento, sa parlare al mondo intero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Riviera sul red carpet. A luglio torna il festival dedicato alle serie tv: "Faremo sognare l’Italia"

