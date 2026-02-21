Ravenna U14 | sfida al PalaPanini 20 anni dopo l’ultimo titolo

La Consar Ravenna ha aperto la sua avventura nella Boy League, un torneo dedicato ai giovani talenti della pallavolo italiana, dopo vent’anni dall’ultima vittoria nel campionato U14. La squadra ha scelto il PalaPanini di Modena come sede dell’esordio, un impianto simbolo per il settore giovanile. I ragazzi si sono preparati con impegno, consapevoli dell’importanza di questa fase nel loro percorso di crescita. La sfida si è svolta con entusiasmo e determinazione.

Dalla Scuola al PalaPanini: la Consar Inizia la Corsa nella Boy League. L'avventura della Consar Ravenna nella Del Monte Boy League, un torneo che rappresenta una pietra miliare nel percorso formativo dei giovani talenti della pallavolo italiana, è ufficialmente iniziata. La squadra Under 14, composta da atleti nati nel 2012, si prepara ad affrontare una serie di sfide cruciali che potrebbero portare il club romagnolo a riconquistare il titolo, già conquistato in passato nel 1997 e nel 2016. Il primo passo di questa ambiziosa stagione si compirà domenica 22 febbraio presso il PalaPanini di Modena, un tempio della pallavolo nazionale.