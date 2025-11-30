Chi è Leonardo Fornaroli il pilota che ha vinto il titolo in Formula 2 13 anni dopo l'ultimo italiano

Leonardo Fornaroli ha conquistato il titolo di Formula 2 2025 nel GP del Qatar, interrompendo un digiuno lungo tredici anni per l’Italia. Ecco chi è il pilota piacentino destinato a entrare stabilmente nell’orbita della Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

