Chi è Leonardo Fornaroli il pilota che ha vinto il titolo in Formula 2 13 anni dopo l'ultimo italiano
Leonardo Fornaroli ha conquistato il titolo di Formula 2 2025 nel GP del Qatar, interrompendo un digiuno lungo tredici anni per l’Italia. Ecco chi è il pilota piacentino destinato a entrare stabilmente nell’orbita della Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
ULTIMA ORA, FORMULA 2 - Oliver Goethe penalizzato per impeding. Leonardo Fornaroli si prende la pole position in Qatar. #qatargp #motorpaddock365 #f2 - facebook.com Vai su Facebook
BREAKING Oliver Goethe riceve una penalità di 3 posizioni in griglia per impeding su Martinius Stenshorne. Leonardo Fornaroli diventa poleman per la Feature Race di domenica. Vai su X
Chi è Leonardo Fornaroli, il pilota che ha vinto il titolo in Formula 2 13 anni dopo l’ultimo italiano - Leonardo Fornaroli ha conquistato il titolo di Formula 2 2025 nel GP del Qatar, interrompendo un digiuno lungo tredici anni per l’Italia. Secondo fanpage.it
F2, Goethe penalizzato: Fornaroli in pole. L'italiano ha il match point per il titolo - Leonardo Fornaroli chiude al 2° posto le qualifiche di Losail della Formula 2, ma sale in pole dopo la squalifica per impeding di Goethe. Da sport.sky.it
Qatar, Prove Libere: Fornaroli davanti a Beganovic, Crawford è decimo - Leonardo Fornaroli è stato il più veloce nella sessione di prove libere della F2 in Qatar sul circuito di Lusail ... Riporta formulapassion.it