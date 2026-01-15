Rapinano un uomo e sparano alla polizia | in manette due romeni

Due cittadini romeni, di 23 e 32 anni, sono stati arrestati a Sedriano, vicino a Milano, dopo aver rapinato un uomo e aperto il fuoco contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. L'intervento è avvenuto dopo aver localizzato lo smartphone della vittima, derubata in mattinata in via Venezuela, a Milano. L'episodio ha rischiato di degenerare, ma gli agenti sono riusciti a neutralizzare la situazione.

Tragedia sfiorata a Sedriano, in provincia di Milano, dove due malviventi di nazionalità romena di 32 e 23 anni hanno sparato agli agenti della Polizia di Stato intervenuti dopo aver geolocalizzato lo smartphone di un uomo che era stato derubato in mattinata in via Venezuela a Milano. Insieme al telefono sono stati portati via all'uomo anche un orologio e le chiavi dell'auto, che è stata poi portata via alla vittima. Dopo aver lanciato l'allarme, gli agenti si sono immediatamente attivati e gli uomini della Squadra Investigativa del Commissariato Bonola, proprio grazie al tacking in tempo reale, hanno individuato il telefono nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Milano, a Sedriano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rapinano un uomo e sparano alla polizia: in manette due romeni Leggi anche: Gambolò, picchiano e rapinano un uomo: identificati e denunciati due ragazzi Leggi anche: Dal divieto di dimora all'arresto, blitz della polizia in città: uomo in manette Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Donna spara contro le vetrine di tre bar: in auto con lei c'era anche un imprenditore; Sferra due coltellate col taglierino a un poliziotto: per bloccarlo gli sparano a una gamba; Milano, clandestino sferra due coltellate col taglierino a un poliziotto e lo ferisce al petto e alla spalla: per bloccarlo gli sparano a una gamba; Agenti federali sparano a marito e moglie a Portland: «Hanno tentato di investirli». Cos'è successo. Rapina a Milano, rintracciati due rumeni: uno strappa la pistola a un poliziotto e spara durante il fermo - Rapina in strada a Lampugnano: derubato un regista 59enne Un 32enne e un 23enne sono stati arrestati sabato 10 gennaio dagli agenti della polizia di Stato di ... infodifesa.it

Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e spara - Hanno rapinato un uomo, ma sono rimasti ‘fregati’ dal sistema di geolocalizzatore sul cellulare sottratto. milanotoday.it

Ladri rintracciati dopo una rapina a Milano, uno sottrae la pistola a un poliziotto e spara: arrestati - Il più giovane, una volta braccato dagli agenti, avrebbe preso la pistola di uno di loro e avrebbe sparato due colpi. fanpage.it

Rapinano un uomo e aggrediscono il capotreno alla stazione ferroviaria di Imperia. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai poliziotti delle #volanti della questura di Imperia. Leggi tutto https://www.poliziadistato.it/articolo/15695f8acf0867a800375207 - facebook.com facebook

Adescano uomini su siti d'incontri e li rapinano,arrestati due fratelli 21 e 18 anni. Indagini carabinieri di Bassano del Grappa #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.