Ruba capi di abbigliamento in un negozio del centro e tenta la fuga | arresto lampo sul corso Garibaldi

Un tentativo di furto nel cuore di Reggio Calabria si è concluso con un arresto rapido. Ieri, un uomo di origine straniera è stato fermato dopo aver cercato di sottrarre capi di abbigliamento in un negozio di corso Garibaldi, creando momenti di tensione nel centro commerciale della città.

Momenti di tensione ieri nel cuore commerciale di Reggio Calabria, dove un uomo di origine straniera è stato arrestato dopo aver tentato un furto all’interno di un negozio situato sul centralissimo corso Garibaldi.Secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di sottrarre diversi capi di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Mercato San Severino. Ruba dei capi di abbigliamento in un negozio del Corso: fermato autore dalla polizia locale Leggi https://shorturl.at/U4LmJ #mercatosanseverino #ladro - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, ruba capi da abbigliamento in centro. Bloccato dai carabinieri - Pensava di farla franca un uomo di origine straniere che, in pieno giorno, all’interno di un negozio situato sul Corso Garibaldi– cuore commerciale di Reggio Calabria – ha tentato di sottrarre numeros ... Segnala reggiotv.it

Ruba alcuni capi d'abbigliamento ma il titolare del negozio se ne accorge e i carabinieri di Senigallia lo arrestano - SENIGALLIA – Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati costantemente nel controllo del territorio, hanno arrestato un uomo, classe ’60, di origini pugliesi, già noto alle ... Riporta corriereadriatico.it