Blitz al parco sull' Adda | spacciatore tenta la fuga ma finisce in manette

Sabato pomeriggio al parco Adda di Calolziocorte, uno spacciatore nigeriano è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Dopo aver tentato di scappare, è stato comunque arrestato e portato in custodia. L'intervento ha portato a un'importante operazione di controllo nel territorio, contribuendo alla sicurezza della zona e alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Sabato pomeriggio che si trasforma in incubo per uno spacciatore nigeriano al parco Adda di Calolziocorte. Gli agenti della squadra mobile lo hanno sorpreso mentre cedeva dosi a diversi clienti e, quando ha capito di essere stato scoperto, ha tentato la fuga. Tentativo durato poco, però: dopo una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Spaccio al parco, 21enne finisce in manette Leggi anche: Stop alla fuga: preso a Milano lo spacciatore sfuggito al blitz nei boschi di Grosio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le mille avventure nel Parco Adda. Oasi, riserve e zone protette ecco le proposte per tutte le età - La tombola degli animali, laboratori e giochi a tema ambientale, attività su flora e fauna, itinerari didattici sulle orme di Leonardo, visite ed esperienze al Museo della Valle dell’Adda, uscite ... ilgiorno.it Il futuro del Parco Adda Nord. Tra università e rete dei Comuni - Le mostre “I belvedere sull’Adda“ e “Anime del fiume, storie controcorrente lungo d’Adda“, inaugurate e ... ilgiorno.it Blitz antibracconaggio nel Parco dei Monti Ausoni: due denunciati a #Terracina | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronaca #montiausoni #bracconaggio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.