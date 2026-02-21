Rapina in villa a Urgnano | ladri armati bloccano madre e figlio e razziano la cassaforte
Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villa di Urgnano alle 20, bloccando madre e figlio. I ladri hanno minacciato le vittime e si sono fatti strada nella casa, portando via denaro e oggetti di valore dalla cassaforte. La polizia sta indagando sul raid, che ha lasciato la famiglia sotto shock. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi abitava nelle vicinanze.
Urgnano. Tre uomini con il volto coperto e armati di pistole e coltelli hanno fatto irruzione, intorno alle 20.30 di venerdì 20 febbraio, in una villa di via Provinciale. All’interno si trovavano il padre, la madre e il figlio minorenne. Avevano appena terminato la cena quando i rapinatori hanno fatto irruzione nella struttura mentre altri complici, all’esterno, erano pronti per la fuga. Ad essere spintonata per prima all’interno della villa è stata la donna. I delinquenti, incappucciati e armati di pistole e coltelli, hanno immobilizzato madre e figlio sul pavimento mentre al padre è stato intimato di condurli davanti alla cassaforte, poi aperta con un utensile elettrico da taglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it
