Rapina in villa a Urgnano | ladri armati bloccano madre e figlio e razziano la cassaforte

Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villa di Urgnano alle 20, bloccando madre e figlio. I ladri hanno minacciato le vittime e si sono fatti strada nella casa, portando via denaro e oggetti di valore dalla cassaforte. La polizia sta indagando sul raid, che ha lasciato la famiglia sotto shock. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi abitava nelle vicinanze.

Urgnano. Tre uomini con il volto coperto e armati di pistole e coltelli hanno fatto irruzione, intorno alle 20.30 di venerdì 20 febbraio, in una villa di via Provinciale. All’interno si trovavano il padre, la madre e il figlio minorenne. Avevano appena terminato la cena quando i rapinatori hanno fatto irruzione nella struttura mentre altri complici, all’esterno, erano pronti per la fuga. Ad essere spintonata per prima all’interno della villa è stata la donna. I delinquenti, incappucciati e armati di pistole e coltelli, hanno immobilizzato madre e figlio sul pavimento mentre al padre è stato intimato di condurli davanti alla cassaforte, poi aperta con un utensile elettrico da taglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Armati di pistola fanno irruzione in villa e svaligiano la cassaforteUn gruppo armato ha fatto irruzione ieri sera in una villa di Fontaniva, portando via denaro e oggetti di valore dalla cassaforte.

Ladri in casa armati di mazze: cassaforte sfondata e via tutto l?oroVenerdì sera, una banda armata con mazze ha fatto irruzione a Paderno di Ponzano, nel Trevigiano, e ha sfondato la cassaforte di una casa.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.