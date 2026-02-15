Ladri in casa armati di mazze | cassaforte sfondata e via tutto l?oro

Venerdì sera, una banda armata con mazze ha fatto irruzione a Paderno di Ponzano, nel Trevigiano, e ha sfondato la cassaforte di una casa. I ladri hanno portato via oro e oggetti di valore, poi sono fuggiti nei campi vicini. La polizia sta indagando sul colpo, che ha lasciato i residenti sotto shock.

Notte di Terrore a Paderno: Banda Armata Sfondata Cassaforte e Fuga nei Campi. Paderno di Ponzano, nel trevigiano, è stata scossa da un'audace irruzione avvenuta venerdì sera. Tre ladri, armati di mazze e cacciaviti, hanno preso di mira un'abitazione in via Morganella Est, sfondando una cassaforte e portando via ori e preziosi per un valore stimato in diverse migliaia di euro. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno assistito alla fuga dei malviventi verso i campi circostanti. Un Colpo Pianificato nel Mirino di una Coppia. L'irruzione è avvenuta intorno alle 7:35, mentre i proprietari dell'abitazione, una coppia di coniugi di 55 anni, erano assenti.