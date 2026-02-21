Rapina in Bergamasca | famiglia legata cassaforte aperta col

Tre rapinatori hanno fatto irruzione a Urgnano, in Bergamasca, legando una famiglia e aprendo la caveau della cassaforte. La banda ha preso di mira l’abitazione, portando via denaro e oggetti di valore, lasciando le vittime sotto shock. La polizia indaga sui sospetti e sulle modalità dell’assalto. La famiglia si è trovata costretta a rimanere immobilizzata per alcuni minuti prima che i malviventi scappassero. Le forze dell’ordine cercano tracce utili all’indagine.

Una famiglia è stata terrorizzata da tre rapinatori nella Bergamasca, a Urgnano, nella serata di ieri. I malviventi, armati di pistola e coltello, hanno legato madre e figlio quindicenne e hanno costretto il padre a rivelare l’ubicazione di una cassaforte, che è stata poi aperta con un flessibile. Le ricerche dei criminali, di probabile origine est europea, sono in corso e si estendono oltre i confini della provincia bergamasca. La dinamica della rapina, avvenuta in una villa situata lungo la provinciale che collega la pianura con Bergamo, ha lasciato i membri della famiglia profondamente scossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bergamo, rapina in villa dopo cena: famiglia legata e minacciataUna rapina in villa a Urgnano ha portato a momenti di tensione: tre uomini armati hanno immobilizzato e minacciato una famiglia dopo cena.

Vanno a fare la spesa e quando tornano la casa è svuotata e la cassaforte aperta col flessifibileDopo appena quarantacinque minuti di assenza, durante una semplice spesa, al rientro trovano la casa vuota e la cassaforte aperta con il flessibile.

