Bergamo rapina in villa dopo cena | famiglia legata e minacciata

Una rapina in villa a Urgnano ha portato a momenti di tensione: tre uomini armati hanno immobilizzato e minacciato una famiglia dopo cena. Durante l’assalto, hanno legato madre, padre e figlio, cercando di trovare oggetti di valore. La scena si è svolta in fretta, lasciando la famiglia sotto shock. La polizia sta indagando sull’identità dei rapinatori, che potrebbero essere membri di una banda dell’est Europa. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Attimi di puro terrore nella serata di venerdì 20 febbraio quando, poco prima delle 21, tre uomini armati hanno fatto irruzione in una villa di Urgnano, provincia di Bergamo, sorprendendo in casa una famiglia appena al termine della cena. Madre, padre e figlio adolescente sono stati minacciati con pistole e coltello, immobilizzati e costretti ad assistere al furto. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte e a fuggire con denaro, preziosi e armi da caccia. In pochi minuti quella che era una serata tranquilla si è trasformata in un incubo., La donna, uscita in giardino per fumare, è stata la prima a essere bloccata e spinta all’interno dell’abitazione, poi è stata legata con fascette di plastica, quelle tipiche "da elettricista".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rapina in villa a Cenate, minacciata con ascia e pistola: identificata la banda, 5 misure cautelariCenate Sopra (Bergamo), 13 febbraio 2026 – La banda di cinque uomini armati di ascia e pistola che il 6 ottobre 2024 aveva assaltato una villa a Cenate Sopra minacciando i proprietari, è stata finalmente smantellata dai carabinieri, che hanno eseguito cinque misure cautelari per rapina pluriaggravata.

Rapina violenta nella villa del noto avvocato di Arezzo: donna minacciata con una spranga di ferroUna donna è stata minacciata con una spranga di ferro durante una rapina violenta nella villa di un noto avvocato di Arezzo.

