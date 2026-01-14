Dopo appena quarantacinque minuti di assenza, durante una semplice spesa, al rientro trovano la casa vuota e la cassaforte aperta con il flessibile. Un episodio che evidenzia l'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri beni anche in breve tempo. La rapidità con cui si verifica un furto sottolinea la necessità di essere sempre preparati e attenti.

Quarantacinque minuti di assenza, giusto il tempo di andare a fare una spesa veloce, e poi al rientro si ritrovano la casa svuotata. I ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte con il flessibile.Casa svuotata in pochi minutiÈ successo a Lissone, zona ospedale, alla fine della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Milan, Orlando: “Col Sassuolo sfida insidiosa. Quando i rossoneri devono fare la partita vanno in difficoltà”

Leggi anche: Escono per fare la spesa e quando rientrano ci sono i ladri in casa: alla Scogliara torna la paura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vanno a fare la spesa e quando tornano la casa è svuotata e la cassaforte aperta col flessifibile; Istat, a dicembre l'inflazione torna a correre. E fare la spesa è davvero un salasso: prezzi del carrello in crescita del 2,2%; Non torna a casa dopo la spesa, lo trova morto la compagna che era andata a cercarlo; Nuovo appuntamento per i soci Unicoop Firenze con il buono sconto della Buona Spesa.

Vanno a fare la spesa e quando tornano la casa è svuotata e la cassaforte aperta col flessifibile - Quarantacinque minuti di assenza, giusto il tempo di andare a fare una spesa veloce, e poi al rientro si ritrovano la casa svuotata. monzatoday.it