Vanno a fare la spesa e quando tornano la casa è svuotata e la cassaforte aperta col flessifibile
Dopo appena quarantacinque minuti di assenza, durante una semplice spesa, al rientro trovano la casa vuota e la cassaforte aperta con il flessibile. Un episodio che evidenzia l'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri beni anche in breve tempo. La rapidità con cui si verifica un furto sottolinea la necessità di essere sempre preparati e attenti.
Quarantacinque minuti di assenza, giusto il tempo di andare a fare una spesa veloce, e poi al rientro si ritrovano la casa svuotata. I ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte con il flessibile.Casa svuotata in pochi minutiÈ successo a Lissone, zona ospedale, alla fine della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
