Ferrovie: Gibelli (Fnm) annuncia che il nuovo collegamento T2 Gallarate-Malpensa ridurrà significativamente i tempi di percorrenza. Questa infrastruttura mira a migliorare l’accessibilità dell’aeroporto, rendendolo un punto di riferimento internazionale. L’inaugurazione rappresenta un passo importante per potenziare i collegamenti e favorire lo sviluppo del territorio e del trasporto ferroviario.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Inauguriamo un'importante infrastruttura, il collegamento T2 Gallarate-Malpensa, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento, consentendo all'aeroporto di diventare col tempo, un hub internazionale". Così il presidente del Gruppo Fnm, Andrea Gibelli, ha commentato l'inaugurazione dell'opera, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo, che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un'infrastruttura resa possibile "grazie alla collaborazione tra società del gruppo Fnm, Sea, lo Stato e il territorio, attraverso la regia di Regione Lombardia", dice Gibelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ferrovie, Gibelli (Fnm): "T2 Gallarate-Malpensa abbatte tempi percorrenza"

Ferrovie, T2 Malpensa – Gallarate: inaugurata la nuova trattaÈ stata inaugurata la nuova tratta ferroviaria tra il Terminal 2 di Milano Malpensa e Gallarate, completando i lavori lungo la linea del Sempione.

Leggi anche: Lombardia, Lucente: "Nuova ferrovia T2 Malpensa-Gallarate cofinanziata da Regione"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Nuova Ferrovia di Malpensa, da Gallarate le corse di prova del treno; Ferrovie: La nuova linea tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate inaugurata ufficialmente il 22 gennaio.

Ferrovie, T2 Malpensa – Gallarate: inaugurata la nuova trattaMilano, 22 gen. (Adnkronos) - Si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto di ... iltempo.it

Ferrovie, Gibelli (Fnm): Treno a idrogeno scommessa vinta per FnmIl treno a idrogeno è per Fnm una scommessa vinta. Abbiamo iniziato sei anni fa con un'idea e oggi è un progetto che è diventato uno standard non solo per l'Italia ma per l'intera Europa. Siamo ... adnkronos.com