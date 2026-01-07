Linea T1 Bergamo-Albino navette sostitutive per i lavori | aumentano i tempi di percorrenza - Foto e video
A causa di lavori sulla linea T1 Bergamo-Albino, sono state introdotte navette sostitutive, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza. La modifica, valida fino a fine febbraio, richiede ai pendolari di riorganizzare i propri spostamenti quotidiani. Si consiglia di consultare aggiornamenti e itinerari per pianificare al meglio le proprie tratte.
MOBILITÀ. Traffico e tempi più lenti, i pendolari dovranno riorganizzare i loro viaggi. Fino a fine febbraio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
