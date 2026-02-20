sigfrido ranucci criticato da tgr e unirai dopo la frase sui giornalisti deportati da report

Il Coordinamento dei Cdr del Tgr e Unirai Liberi Giornalisti Rai -Figec hanno bacchettato Sigrido Ranucci per aver definito “deportati” i giornalisti provenienti da Report e assunti dalla Rai nelle redazioni regionali delle Tgr. Il comitato ritiene inaccettabili le parole del conduttore, il sindacato ha espresso la propria indignazione. Cosa ha detto Ranucci Sigfrido Ranucci, in un post in cui polemizzava con il Giornale, ha sostenuto che “gli assunti provenienti dalla redazione di Report sono 8 non 2. E 6 se accetteranno saranno ‘deportati‘ nelle sedi regionali”. Il conduttore di Report fa riferimento ai 127 giornalisti dichiarati idonei dopo la selezione riservata ai giornalisti professionisti Rai, che porterà alla contrattualizzazione di quei reporter che però non erano stati ancora regolarizzati.🔗 Leggi su Virgilio.it

