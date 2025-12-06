Fiumicino il piano di sviluppo dell’aeroporto | le prime 30 assunzioni attive

Fiumicino, 6 dicembre 2025 – Il piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto di Fiumicino, proiettato al 2046, non è più soltanto una visione industriale a lungo termine. I segnali già tangibili mostrano come la trasformazione dello scalo sia entrata in una fase operativa, con un impatto immediato sul fronte occupazionale. Il report Luiss stima una ricaduta economica complessiva di 18 miliardi di euro di Pil e la creazione di oltre 67.000 posti di lavoro nel Lazio, mentre Aeroporti di Roma ha avviato una campagna di recruiting che anticipa le esigenze del piano da nove miliardi di euro. Le figure tecniche e ingegneristiche per la fase di costruzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

?Piano di sviluppo dell’Aeroporto di Roma Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ Il Masterplan 2046: vantaggi ift.tt/IxMntyF #evento #takethedate Vai su X

? Fiumicino vola: previsti 67.000 posti di lavoro. E si parte subito con le prime 30 assunzioni! Il piano di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino non è solo un progetto su carta, ma un motore che sta già accendendo l'economia del Lazio. Secondo l'ultimo report - facebook.com Vai su Facebook

Fiumicino festeggia 65 anni e punta al piano di sviluppo - L'aeroporto di Fiumicino festeggia i 65 anni e punta, con il piano di sviluppo da 9 miliardi, a consolidare la leadership, tenere a distanza la concorrenza, far crescere l'economia nazionale e ... Come scrive ilmessaggero.it

Fiumicino, l'aeroporto festeggia 65 anni e punta al piano di sviluppo - L'aeroporto di Fiumicino festeggia i 65 anni e punta, con il piano di sviluppo da 9 miliardi, a consolidare la leadership, tenere a distanza la concorrenza, far crescere l'economia nazionale e ... Riporta ilgazzettino.it

Piano Adr sul futuro di Fiumicino: previsti altri 67mila posti di lavoro - Questo il valore – in termini economici e occupazionali – del piano di sviluppo di Fiumicino, secondo un report ... ilmessaggero.it scrive

L'aeroporto di Fiumicino compie 65 anni, Troncone: "Sguardo al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi" - Dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, ... Riporta romatoday.it

Aeroporti, Letta: "La politica approvi subito il piano di sviluppo di Fiumicino per accogliere l'aumento dei passeggeri" - "La politica si svegli e faccia sì che il piano di sviluppo di Fiumicino sia approvato immediatamente perché possano essere realizzati in tempi brevissimi, per accogliere quella maggior ... Lo riporta borsaitaliana.it

Salvini: "Aeroporto di Fiumicino è inevitabilmente destinato a crescere" - ''L'unica scelta che non si può permettere Adr, Fiumicino, il governo, Roma, ma l'Italia intera è di bloccare lo sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino, che deve crescere, è inevitabilmente destinato a ... Segnala adnkronos.com